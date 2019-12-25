"تخص 3 محافظات" مفاجأة سارة من السيسى للشباب

25 ديسمبر 2019 - 11:30 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات القومية تتم وفقًا لتوزيع جغرافي يهدف لتوفير فرص عمل للشباب بهذه المناطق، ففي محافظة الفيوم هناك مجمع إنتاج حيواني ومشروع لإنشاء نحو 3 آلاف صوبة، بما يوفر نحو 40-50 ألف فرصة عمل.

وأضاف الرئيس "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، أن هناك مشروعات في بني سويف والمنيا تهدف لتوفير فرص عمل أيضًا لأبناء المحافظة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.