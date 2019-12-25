«الجسمي» يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

وجه الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، الذي نظمت تحت إشراف الرئيس "السيسي" أمس الثلاثاء.

وكتب الفنان حسين الجسمي، في تغريدته، قائًلا: "مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية اهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرون_باختلاف تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب.. ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطل_الحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائمًا".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع "الجسمي"، وهذه أبرز التعليقات: "أنت قلب مصر والله، وكل اللي يحب مصر بجد ربنا بيكرمه ويعلي في شأنه"، "كنت مبدعًا كالمعتاد".

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، بقاعة المنارة الدولية للمؤتمرات، احتفالية «قادرون باختلاف» لذوي القدرات الخاصة.