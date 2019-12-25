"صدقي صبحي" يصل الجزائر لتشييع جنازة قايد صالح

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الجزائر

جنازة

حرب أكتوبر

قايد صالح

صدقي صباح

وصل وفد مصري رفيع المستوى يترأسه الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع صباح اليوم الأربعاء إلى الجزائر، للمشاركة في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى الذى توفى أول أمس الاثنين. ممثلاً للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تشيع ظهر اليوم جنازة الفريق قايد صالح بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتبدأ بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

ووصل الوفد الذي يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة الجزائر على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله السفير أيمن مشرفه سفير مصر بالجزائر.

يذكر أن قايد صالح توفي الاثنين الماضي، بعد تعرضه لغيبوبة مفاجئة، وتأتي المشاركة المصرية في الجنازة تقديرًا للعلاقات الثنائية بين البلدين ولدور الفريق قايد صالح الذي شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى جانب القوات المصرية لاسترداد سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ودوره في العبور ببلاده المرحلة الصعبة الماضية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد.

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