» صورة نادرة لعادل إمام تشعل مواقع التواصل .. ونجله يوضح

25 ديسمبر 2019 - 07:01 ص

كشف المخرج رامي إمام قصة صورة أرسلها له الكثيرون تتضمن ظهوره مع والده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام .



وقال "إمام" تعليقا على الصورة : الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من أحب الصور لي ... مش لان فيها 3 اجيال بيتصوروا ...لا ... لأن فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة?? .



وأضاف: كنت بحس بالراحة معاه .. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان " .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا ??اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة 1997 .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك.

