حقيقة تراجع مصر عن موقفها من سد النهضة

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المصريون ـ متابعات

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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري، إن مصر لم تتراجع عن مقترحها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية: «مصر تقدر حق الدول في تحقيق التنمية المستدامة، ومقترحات الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء سد النهضة وضعت في جدول، حيث نحاول التقريب بين وجهات النظر، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف».
وتابع: «مصر لم تسحب مقترح تدفق الـ 40 مليار متر مكعب مياه سنويا»، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فني في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل، ثم يتم عرض النتائج بعدها في اجتماع برعاية أمريكية في واشنطن.

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