حقيقة تراجع مصر عن موقفها من سد النهضة

24 ديسمبر 2019 - 10:10 م

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري، إن مصر لم تتراجع عن مقترحها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية: «مصر تقدر حق الدول في تحقيق التنمية المستدامة، ومقترحات الدول الثلاثة بشأن قواعد ملء سد النهضة وضعت في جدول، حيث نحاول التقريب بين وجهات النظر، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف».

