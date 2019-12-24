» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي

24 ديسمبر 2019 - 08:26 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي، في المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري العام.