» وقف الدراسة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية

24 ديسمبر 2019 - 06:24 م

قررت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة في كل الكليات والمعاهد لمدة يومين بدءًا من غد الأربعاء وحتى الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئة التي تجتاح معظم محافظات مصر وعلى رأسها الإسكندرية.

ووجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالتواجد لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع خلال هطول الأمطار.

ووفقا لتوقعات معهد بحوث المياه تشير إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أحياء غرب ووسط من الساعة السابعة مساء اليوم، تصل ذروتها على كافة الأنحاء بأمطار غزيرة السابعة صباح غد.