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بعد الفوز على ضمك

النصر يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

الرياضة

النصر
النصر
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أمير سعد

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المصريون

النصر

ضمك

تأهل فريق النصر إلى ربع النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نظيره ضمك، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم، ضمن منافسات البطولة.

وتأخر النصر بهدفين فى الشوط الأول عن طريق اللاعب مازن أبو شرارة فى الدقيقتين 38 و44، ليسجل النصر رباعية فى الشوط الثانى عن طريق المغربى عبد الرزاق حمد الله 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 50 و83 من ركلتى جزاء، والدقيقة 84، ويحيى الشهرى فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، ولعب ضمك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد لاعبه مهند أحمد النجعى

ويواجه النصر في ربع نهائي البطولة، الفائز من مواجهة العدالة والشعلة التي تقام في الرابع من يناير المقبل.


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