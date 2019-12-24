» التربية والتعليم تطلق تحذيرات من "كسوف" الخميس

24 ديسمبر 2019 - 01:17 م

أطلقت وزارة التربية والتعليم في اليمن تحذيرات من النظر بصورة مباشرة إلى الشمس بصورة مباشرة الخميس المقبل تزامنًا مع ظاهرة كسوف الشمس.

وأضافت في تدوينتها على "تويتر": وزارة التعليم تنبه على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بعدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل".

جدير بالذكر أن الكرة الأرضية تشهد آخر ظاهرة كسوف للشمس في 2019 وسيتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادي الأول لعام 1441 هجريًا وسيتم رؤيته من منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة أفريقيا وقارة آسيا ما عدا شمال وشرق روسيا وشمال وغرب أستراليا وسوف يري حلقيًا في الهند وسنغافورة و إندونيسيا.

جدير بالذكر أنه سيتم رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس في شرم الشيخ ودهب وسفاجا وطابا لمدة 9 دقائق ومرسي علم لمدة 15 دقيقة وفي شلاتين 20 دقيقة.