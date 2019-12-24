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لتتخلص من" الكرش".. ابتعد عن هذه العادات

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دهون البطن
دهون البطن
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متابعات - أمينة عبد العال

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السكر

الدهون

دهون البطن

الكرش

يعتبر" الكرش" من المواضيع المقلقة للسيدات والرجال علي حد سواء ويسعي الجميع للتخلص منه، و حديثا أفادت الرابطة الألمانية للتغذية إلي العادات الخاطئة التي تؤدي إلي تراكم الدهون في منطقة البطن.

ومن أهم هذه العادات الخاطئة: قلة النوم حيث تعمل علي انتاج المزيد من هرمون" السترويد كورتيزول" وهو المسئول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام ولخفض المستوي يجب النوم ما بين 7 و 8 ساعات ليلا.

من العادات الأخرى الخاطئة  هي المشروبات المحلاة والتي تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر تعمل علي زيادة الرغبة في تناول الطعام وتناول المشروبات الخفيفة ليس حل لأنها تزيد من الشهية أيضا.

كما حذرت الدراسة من الأطعمة الخالية من الدسم لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من السكر، ومن الممكن استبدالها بالمكسرات والأفوكاد والبيض والأسمك وهي دهون صحية لها تأثير مضاد للالتهابات وتساعد علي تقليل دهون البطن.

ومن العادات الخاطئة أيضا الجلوس لفترات طويلة والأكل قبل النوم يعتبر من أسوء العادات التي تساعد علي تكوين دهون البطن.


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