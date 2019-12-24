وزير المالية: معرفش أنام وسايب شخص مقبضش مرتبه

24 ديسمبر 2019 - 10:49 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق المتعاقد عليها بعض العاملين، قائلاً: "العام الماضي تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة".



وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "إزاي اتحمل المسئولية أمام ربنا، إن شخص عنده بيت وأولاد ومقبضش مرتبه، مش هعرف أنام فعلا وسايب ناس من غير مرتبات، وأي صندوق بيتواصل معايا بصرف ليه تاني يوم فورًا".



ووجه معيط، حديثه للجنة القوي العاملة بالبرلمان مطالبًا إياها إعداد كشف بالصناديق المتعثرة في صرف المرتبات، وسيتم التعامل معهم فورا، معقبا: "تحت أمركم ولن أتأخر لحظة".

