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مع حبيبها.. ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

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كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
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حبيب

كنزي عمرو دياب

من جديد، أثارت ابنة الفنان عمرو دياب، كنزي، الجدل، عقب نشرها صورة لها مع حبيبها، عبر "إنستجرام"، لتعلن لأول مرة بشكل رسمي عنه.

ونشرت كنزي صورًا لها عبر خاصية القصص على حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك".

وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.

كنزي هي الابنة الوسطى لـ عمرو دياب، ويبلغ عمرها 20 عاما وهي توأم شقيقها "عبد الله"، وتصغيرها شقيقتها "جنا"، وتكبرها الأخت غير الشقيقة "نور" من الفنانة شيرين رضا.

ويذكر أن الفنان عمرو دياب، طرح عدة أغاني في ألبومه الأخير، منها "قدام مريتها"، أنا غير، بحبه، ويوم تلات، حيث حققت الأغاني نجاحا كبيرا.




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