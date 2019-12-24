منى فاروق تثير الجدل: "أنا بطلت شرب"

تفاعلت الفنانة منى فاروق، مع متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، من خلال فيديو لايف، تجيب فيه عن أسئلتهم، ليحرج احد المتابعين بسؤال .حول علاقتها بشرب المخدرات

وأجابت منى فاروق، في البث المباشر، صباح اليوم الثلاثاء، عن سؤال محرج من أحد المتابعين الذي استفسر عن سبب غلاظة صوتها وعلاقته بالشرب"، لتجيب عليه قائلة: "أنا بطلت شرب.. وصوتي تخين لوحده".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح .



يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018 .