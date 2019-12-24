» الأرصاد تحذر.. أمطار رعدية ورياح حتى الجمعة

24 ديسمبر 2019 - 09:34 ص

حذر مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات الطقس الأيام القادمة حيث تكون هناك حالة غير مستقرة مصحوبة برياح محملة بالأتربة و الرمال، بداية من اليوم و حتى يوم الجمعة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر وكيل المركز في تصريحات صحفية أن هناك تكاثرا للسحب يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية تمتد خفيفة علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة مع مشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة علي معظم الأنحاء.

ولفتت إلي أن سقوط الأمطار الغزيرة الرعية مستمر منذ غد الأربعاء وحتى الجمعة علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة، مشيرة إلي أن هناك حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية علي البحر المتوسط.

وقالت أن متوسط درجات الحرارة علي الوجه البحري والقاهرة يتراوح ما بين 18 إلي 19 درجة وعلي السواحل الشمالية