» إبراهيم سعيد يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي بالاتحاد

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إبراهيم سعيد
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ابراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد - لاعب الأهلي والزمالك السابق - أن هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه في الاتحاد السكندري من تسلل.

وقال سعيد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : الاتحاد عمل 40 دقيقة ولا أروع وهدف الأهلي الأول نقطة تحول المباراة جعلته الشوط الثاني أفضل وعودة الثقة للاعبين داخل الملعب .

وأضاف: وجهة نظري الهدف الثاني للأهلي تسلل .

واستدرك: الأهلي كان افضل في الاداء والسرعة في المباريات السابقة من مباراه اليوم والفوز يعطي ثقه للاعبين والجهاز الفني.

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