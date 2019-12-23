» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين

23 ديسمبر 2019 - 09:55 م

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه في عدد من البنوك.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 99ر15جنيه للشراء 16،09جنيه للبيع.



أما البنك التجاري الدولي فسجل 15،98جنيه للشراء، 16،08 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ السعر 99ر15 جنيه للشراء، و09ر16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري ليبلغ 99ر15جنيه للشراء 16،09جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي اليوناني99ر15 جنيه للشراء، 16،09 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل 99ر15جنيه للشراء، 09ر16جنيه للبيع.