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موعد مباراة الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد

الرياضة

ريال مدريد واتلتيكو
ريال مدريد واتلتيكو
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أمير سعد

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ريال مدريد

المصريون

أتلتيكو مدريد

حددت رابطة الدوري الإسباني، موعد مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من «الليجا».

وفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رابطة الليجا كشفت عن مواعيد مباريات الأسبوع 22 من الدوري الإسباني، والذى يأتى ضمن أهم مبارياته الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الذى سيقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأضافت أن رابطة الليجا أعلنت إقامة ديربي مدريد (السبت) الأول من فبراير 2020، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، والخامسة بتوقيت القاهرة.

وستبدأ مباريات الجولة 22 يوم الجمعة 31 يناير بمواجهة تجمع بين فياريال وأوساسونا على أن ينتهي بلقاء برشلونة وليفانتي في ملعب الكامب نو في التاسعة مساء (الأحد) الثاني من فبراير 2020.

وستقام أول مباراة يوم السبت المذكور بين غرناطة وإسبانيول في تمام الواحدة ظهرًا، بينما ستكون أول مباراة يوم الأحد بين ليجانيس وريال سوسيداد في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

وأنهى ريال مدريد عام 2019 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين فقط خلف برشلونة المتصدر، فيما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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