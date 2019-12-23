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طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

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المصريون

الاهلى

الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق ، محمد أنور، أسامة العزب ، السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، أحمد رفعت.

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، إيمانويل أوكوي

بينما تضم مقاعد البدلاء كلاً من: "محمود الزنفلي، هشام محمد، صبري رحيل، محمود شعبان، احمد حجي، اسلام جمال، خالد قمر".

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