بالفيديو.. سعودية تتغزل في نفسها أثناء القيادة والنهاية صادمة

23 ديسمبر 2019 - 07:02 م

انتشر فيديو بين رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة سعودية تقود سيارتها وتقوم بتوثيق لحظة هطول الأمطار على أحد المناطق في السعودية.

وخلال حديث الفتاة عن الأمطار والتغزل في نفسها أثناء القيادة، ورغم أن الطريق كان توقفًا أمامها، إلا أنها لم تنتبه واصطدمت بالسيارة التي كانت أمامها، لتصرخ وتقطع التصوير.

وهاجم النشطاء الفتاة، بسبب استهتارها بالقيادة على الطريق، مما كان سيعرضها لكارثة في حالة أنها كانت تسير بسرعة عالية لو كان الطريق مفتوحًا.