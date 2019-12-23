» "جزمتي فيها خرم".. "بسنت نور الدين" تشعل "فيس بوك"

23 ديسمبر 2019 - 05:45 م

حاز منشور للمرشدة السياحية عبر "فيس بوك"، بسنت نور الدين على اهتمام واسع من قبل متابعيها.

السبب في المنشور هو حذاء "بسنت" المثقوب، حيث بدأت بقولها "جزمتي فيها خرم"، مشيرة إلى أن أحد أصدقائها استوقفها من أجل سؤالها عن هذا الحذاء الرث رغم أنها مشخصية مشهورة.

وكشفت عن قصة غريبة كان بطلاها رجل أسترالي وزوجته التقتهما وغيرا نظرتها عن أشياء كثيرة، موضحة أنها أدركت "جمال انك تعيش متحرر من نظرة الناس ليك، ودى اجمل حاجة الحقيقة".

وجاء المشنور على النحو التالي: