» «الغندور» حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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الغندور

أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأطقم التحكيمية المُكلفة بإدارة مباريات اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري العام.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الإنتاج الحربي أمام الزمالك والمُقرر إقامتها في السابعة والنصف على ملعب السلام للحكم أحمد الغندور، فيما يساعده كلًا من أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما يكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا.

وسيقود الحكم محمود البناء مباراة طنطا أمام أسوان، على أن يساعده كلًا من كريم مهيا وتامر سمير، ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.

كما أسندت لجنة الحكام مباراة إف سي مصر أمام مصر للمقاصة للحكم محمد يوسف وأحمد لطفي ومصطفى حسن، ومحمد الشناوي حكمًا رابعًا.



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