» سما المصري: ربنا يهديني

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نشرت الفنانة سما المصري فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي مرتدية الاستدال تتحدث عن الصلاة.

ووعظت سما بعض متابعيها وحثهم على الصلاة، وعدم ارتكاب المعاصي، كما نصحتهم ببعض الأمور التي يجب الالتزام بها دينيًا دون تشدد.

وقالت المصري: عايزين نلتزم بالصلاة كلنا، ومنعصيش ربنا، معقبة :"ربنا يهديني وتوبتي توبة نصوحة".

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