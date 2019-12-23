آمنة نصير: أنا مقلتش كدا والله عيب يا مصريين

23 ديسمبر 2019 - 11:02 ص

ردت النائبة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، على ما نسب لها بإجازتها زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي لعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك، قائلة : "أنا مقلتش كدا ".



وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، متسائلة: "أين المصدر الذي قولت مع هذا الكلام ، دا عدم صدق وأمانة في نقل المعلومات والكلام.



ونوهت بأن الأزهر الشريف ليس بالقوة المطلوبة أو أدائه يليق بتاريخه ودوره ومسئولياته ويعاني من ترهل، متابعة: "حديثي عن الأزهر الشريف تم اجتزاؤه وأخذ منه جمله.. والله عيب يا شعب مصر".



وتابعت: "لم أتلق أي شكاوي من البرلمان أو أشخاص بخصوص تصريحات النقاب"، مؤكدة أن حديثها عن النقاب تم اجتزاؤه.

