آمنة نصير: أنا مقلتش كدا والله عيب يا مصريين

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القاهرة والناس

محمد علي خير

اليهودي

ردت النائبة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، على ما نسب لها بإجازتها زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي لعدم وجود نص تشريعي يمنع ذلك، قائلة : "أنا مقلتش كدا ".

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، متسائلة: "أين المصدر الذي قولت مع هذا الكلام ، دا عدم صدق وأمانة في نقل المعلومات والكلام.

ونوهت بأن الأزهر الشريف ليس بالقوة المطلوبة أو أدائه يليق بتاريخه ودوره ومسئولياته ويعاني من ترهل، متابعة: "حديثي عن الأزهر الشريف تم اجتزاؤه وأخذ منه جمله.. والله عيب يا شعب مصر".

وتابعت: "لم أتلق أي شكاوي من البرلمان أو أشخاص بخصوص تصريحات النقاب"، مؤكدة أن حديثها عن النقاب تم اجتزاؤه.

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