أديب معلقا على الإفراج عن عنان: ياريت نعيد النظر

23 ديسمبر 2019 - 10:14 ص



هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفريق سامي عنان، عقب الإفراج عنه قائلا: "الإفراج عن عنان كان قرار مريحا".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عنان حصل على حكم، ولكن الحاكم العسكري لم يوقع عليه، منوها بأنه تم استلام عنان من مستشفى المعادى".



وتابع :"هذا القرار لم يصدر تحت ضغط، أو بسبب وجود تغيرات في الشارع، أنا مع خروج كل الناس اللي دخلت لأسباب سياسية.. أنا واضح في كلامي، يا ريت نعيد النظر برؤية جديدة ، عايزين يبقي في حالة من التنفس".

