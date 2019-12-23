موقف الزمالك من خوض السوبر الأفريقي بقطر

23 ديسمبر 2019 - 10:12 ص

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موقف الفريق من خوض لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسى مطلع الشهر العام الجديد والمزمع إقامته بقطر.

وقال "منصور" خلال تصريحات متلفزة له: "قرارنا بشكل نهائي عدم لعب اللقاء، هذا قرار مجلس إدارة بالإجماع ولا يوجد تراجع عنه".

واختتم رئيس النادى تصريحات قائلا: "في الوقت ذاته القرار أيضا قرار الدولة والدولة لها القرار النهائي".

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" وقع اتفاقية مع دولة قطر لإقامة السوبر بين الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية والترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.