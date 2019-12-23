"مفيش وقت".. تشعل النار بين الصيادلة والأطباء

23 ديسمبر 2019 - 09:49 ص





طالب الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، بتطبيق الروشتة الإلكترونية، قائلا: "إن الصيادلة لا يستطيعون قراءة روشتة الأطباء، قد يتم إعطاء دواء خطأ للمريض".



وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، بأن الروشتة الإلكترونية مطلوبة جدًا الفترة المقبلة، ولن تضر أحد، لافتَا إلى أنه شخصيًا لا يعرف قراءة بعض الروشتات.



من جانبه قال الدكتور سيد الطحاوي، مدرس النساء والتوليد بجامعة المنصورة، خلال نفس المداخلة الهاتفية، إن كتابة الروشتة بشكل يدوي أمر مهم لأن الطبيب من خلالها سيتم محاسبته على أي شيء قام به، وفكرة تطبيق الروشتة الإلكترونية أمر صعب".



وأضاف: "هجيب جهاز كمبيوتر منين، ومفيش وقت إني أكتب روشتة على الكمبيوتر، أنا لما يكون عندي 30 أو 40 مريضَا هجيب وقت منين".

