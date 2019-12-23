» معسكر مغلق للزمالك استعدادا للإنتاج الحربي

23 ديسمبر 2019 - 09:28 ص

يعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي فى إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأصبح من المؤكد استمرار غياب المدافع محمود حمدى "الونش"، عن اللقاء بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلى بعد تعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن الفريق المباريات الأخيرة.

فى نفس الإطار يدرس المدير الفنى استمرار الدفع بمحمد عبد الشافى بالجبهة اليسرى، خوفا من عدم جاهزية عبد الله جمعة بعدما غاب عن مباريات الفريق الفترة الماضية.