» "والي" تكشف موعد تسلّم منصبها بالأمم المتحدة

22 ديسمبر 2019 - 11:40 م

قدمت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل للمرأة وتقليدها مناصب وزارية، لافتة إلى الدور الذي يقوم به لحماية الوطن وتنميته.



وأضافت غادة والي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أنها تهنئ وزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج، موضحة أنها تتمتع بكفاءة عالية، وأن استقبالها لها في أول يوم لتوليها مهام الوزارة هو أمر طبيعي في ظل الحب المتبادل بينهما وعملهما سويًا على مدار الفترة الماضية.

