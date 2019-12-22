» أتالانتا يذل ميلان بخماسية في «الكالتشيو»

22 ديسمبر 2019 - 05:58 م

حقق فريق أتالانتا فوزًا كاسحًا على ميلان بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإيطالي «الكالتشيو».

أحرز أهداف المباراة لصالح فريق أتالانتا كلاً من أليخاندرو جوميز وماريو بازاليتيش وجوسيب إيليشيش (هدفين) ولويس مورييل فى الدقائق 10 و61 و63 و72 و83 من عمر المباراة.

وعقب هذة الخسارة، يتعقد موقف ميلان الإيطالى بعد أن تلقى الهزيمة الـ 8 له هذا الموسم فى الكالتشيو، ليبقي فى منتصف جدول الترتيب.

بهذة النتيجة يقفز أتالانتا إلى المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري الإيطالى برصيد 31 نقطة، فيما يتجمد رصيد ميلان عند النقطة 21 فى المركز العاشر.