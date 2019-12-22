التفاصيل كاملة.. 20وزيرًا ونائبًا في التشكيل الحكومي الجديد

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محمد فضل

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اعتمد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، والذي جاء على النحو التالي:

ضم التعديل الوزاري الجديد اختيار الدكتور مصطفى مدبولى وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري إلى جانب رئاسة الوزراء.

ضم وزارة السياحة لـ الأثار

كما تم ضم وزارة السياحة إلى وزارة الآثار، وتم اختيار خالد عنانى وزيرا للسياحة والآثار في التعديل الوزاري الجديد.

عمر مروان وزيرا للعدل

وفي التعديل الوزاري الجديد تم اختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية

كما شمل التعديل الوزاري الجديد اختيار هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولى

كما تم اسناد حقيبة وزارة السياحة في التعديل الوزاري الجديد إلى رانيا المشاط

أسامة هيكل وزيرا الدولة للإعلام

وفي التعديل الوزاري الجديد عادت وزارة الإعلام إلى قائمة الوزارات الحكومية وتم اسنادها إلى أسامة هيكل.

محمد عنبة وزيرا للطيران المدني

ووقع الاختيار على محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرا للطيران المدني في التعديل الوزاري الجديد.

نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي

كما تم إسناد حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في التعديل الوزاري الجديد إلى نيفين القباج.

محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة

كما شمل التعديل ايضا اختيار محمد مرزوق القصير وزيرا جديدا للزراعة.

نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة

وكانت وزارة التجارة والصناعة من بين الوزارات التي شملها التعديل الوزاري الجديد، حيث تم اختيار نيفين جامع وزيرا جديدا للتجارة والصناعة.

علاء فؤاد أبو الحسن وزيرا للمجالس النيابية

اما وزارة المجالس النيابية  فقد اسندت مهامها في التعديل الوزاري الجديد إلى علاء فؤاد أبو الحسن ليصبح وزيرا للمجالس النيابية.

قائمة نواب الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

وضم التعديل الوزاري الجديد قائمة بأسماء نواب للوزارء شملت 11 نائب جديد، وجاءت قائمة نواب الوزراء على النحو التالي:

- غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.

- طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

- منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.

- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التطوير التكنولوجى.

- علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

- سيد إسماعيل على احمد، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

- رأفت فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.

- غادة شلبي نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.


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