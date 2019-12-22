حكم ظهور بعض شعر المرأة .. الإفتاء ترد

22 ديسمبر 2019 - 02:54 م



"حكم ظهور بعض شعر المرأة" ..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية ، حيث قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، ردا علي السؤال ،إن الله أمر المرأة بتغطية عورتها التي تعتبر كل جسمها سوى الوجه واليدين .



وأضاف ممدوح عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، :" ما درجة حديث ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أخرج من الإسلام؟ فقال لها: أخرجي ثلاث شعرات وتخرجين من الإسلام؟ أن من عورة المرأة الواجب ستره أمام الرجال الأجانب، شعرها بالكامل دون ظهور شىء منه، مشيرًا إلى أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وأوضح أن عدم ثبوت هذا الحديث ليس دليلا على عدم فرضية الحجاب على المرأة، منوهًا بأن نفي صحته ونسبه إلى النبي، فيه إشارة إلى عدم كفر من لا ترتدي الحجاب أو أن من لم تتمسك به تعد من الخارجين عن الإسلام.

