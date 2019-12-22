«إزاي دول يعيشوا».. انهيار والد شهيد الشهامة بعد النطق بالحكم

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انهيار

حكم

شهيد الشهامة

محمد راجح

دخل والد محمود البنا، الذي يعرف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، في حالة من الهستيرية بعد الحكم على المتهم محمد راجح بالسجن 15 عامًا لإدانته بقتل نجله، حيث أخد يردد قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل"، مضيًفا "إزاي دول يعيشوا وابني يموت".

وقضت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمدينة شبين الكوم، صباح اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بقتل المجني عليه محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الماضي، بمدينة "تلا".

كما شمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن المدة ذاتها، لإدانتهم بالاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات.


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