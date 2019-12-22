ضيف إيمان الحصري: "ربنا مش محتاج بودي جارد"

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دي إم سي

خالد منتصر

ايمان الحصرى

أكد الدكتور خالد منتصر، المفكر الليبرالي، أنه يتعرض لشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يقوم بإزالتها لأن هذه الشتائم تعبر عن فكرة هشة.

وأَضاف "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "إن بعض من يدعون التدين، لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم، معقبًا: "نفسي الناس تفهم إن ربنا مش محتاج البودي جارد، ومن يدعى بأنه يدافع عن الله بالشتائم والهجوم القذر وتلويث سمعة الناس، لا يمكن أن يرضى الله عز وجل".

وأشار أن كل آرائه الدينية ليست جديدة على الشارع المصري، مؤكدًا أنه لا يرفض الحجاب، ولكنه يرفض حزمة الأفكار التي مع الحجاب التي منها على سبيل المثال: "تعطر المرأة زنا"، "المرأة إغواء" وخلافه من هذه الأفكار.

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