"مبروك عليكم".. موسى يفجر مفاجأة سارة للمواطنين

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صدى البلد

أحمد موسى

الطريق الدائري

كامل الوزير

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مشروع تطوير الطريق الدائري، قائلاً: "مبروك عليكم الدائري هيتظبط، وزير النقل المهندس كامل الوزير، وقع بروتوكولا لتطوير الطريق بقيمة 4.5 مليار جنيه".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: حاجة محترمة، مصر مبتسبش حاجة، الوزير هيغير كل حاجة وهيظبط كل حاجة كل الطرق هتشوفوها بشكل تاني".

وأوضح "موسى" أن الطريق الدائري سيكون 7 حارات بدلاً من 4 حارات، منوها بأن الطريق الدائري كان دائما مزدحمًا، معقبًا: "ممكن تقعد على الدائري ساعتين ودايما كان أحمر".

و أعلن "موسى" عن مصادر تمويل المشروع قائلاً: "سيتم تحمل جزءًا من تكاليف التطوير، وذلك كان بمبادرة من محافظ البنك المركزي، حيث يأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به البنوك في مصر".

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