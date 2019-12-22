» طلب مفاجيء من أحلام لتركي آل الشيخ بشأن فتاة مصرية .. ماهو؟

أحمد عادل شعبان
طالبت المطربة الإماراتية أحلام ، المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - بتبني متسابقة "ذا فويس" المصرية إيمان عبد الغني.
وخسرت "إيمان" أمس في برنامج "ذا فويس" رغم قناعة "أحلام" بصوتها وهو الأمر الذي دعاها لمخاطبة "آل الشيخ" .
وطلبت "أحلام" من آل الشيخ إتاحة الفرصة لإيمان عبد الغني للغناء في موسم الرياض.
وفاز التونسي مهدي عياشي بجائزة "ذا فويس" حيث كان ضمن فريق الفنان راغب علامة.
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