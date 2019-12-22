رد صادم من محمد رمضان على هجوم جلال الشرقاوي عليه

22 ديسمبر 2019 - 07:21 ص

رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له الفنان جلال الشرقاوي قبل أيام .



و وصف "الشرقاوي" رمضان بأن أعماله مسيئة للفن والمجتمع المصري وأنه "ممثل عادي".



وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" : كتر خيره .. دي رؤية واحنا في بلد ديمقراطي وكل واحد من حقه يقول رأيه.



وأضاف: دكتور جلال الشرقاوي أنا بحترمه ويقول رأيه براحته هو حر .. أنا بكن له كل الاحترام والتقدير نظرًا لعطائه الطويل في مجال الفن.



