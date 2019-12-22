رد صادم من محمد رمضان على هجوم جلال الشرقاوي عليه

أحمد عادل شعبان
رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له الفنان جلال الشرقاوي قبل أيام .
و وصف "الشرقاوي" رمضان بأن أعماله مسيئة للفن والمجتمع المصري وأنه "ممثل عادي".
وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" : كتر خيره .. دي رؤية واحنا في بلد ديمقراطي وكل واحد من حقه يقول رأيه.
وأضاف: دكتور جلال الشرقاوي أنا بحترمه ويقول رأيه براحته هو حر .. أنا بكن له كل الاحترام والتقدير نظرًا لعطائه الطويل في مجال الفن.
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