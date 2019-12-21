  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شبح "أنفلونزا الخنازير" يهدد الدقهلية.. والأطباء يؤكدون تحور" الفيروس"

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير

احمد موسى

"موسى" يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

صلاح

صلاح أول لاعب عربي ومصري يتوّج بجائزة أفضل لاعب

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

أرشيفية

نكشف مصير «الإخوان» حال المصالحة مع قطر

أرشيفية

الحيتان تثير الذعر بمطروح.. والبيئة تعلق

رشيفية

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

بالفيديو.. حقيقة اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية

آخر الأخبار

الطقس في مصر
الطقس في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن مصر بدأت الدخول في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقلبات جوية حتى الآن.
وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد على، مساء السبت، أن خلال الـ 48 ساعة القادمة الجو مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية.
ونفى ما تردد عن اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية، مؤكدا أن عدد ساعات سطوع الشمس جيدة خلال ساعات النهار، وهو ما سيؤدي إلى دفء الطقس خلال ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس بشكل سريع، موضحًا أن هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المناطق 10 درجات.
وناشد الجميع ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم تجنبا لنزلات البرد، لافًتا إلى أن هناك شبورة مائية تصل إلى حد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية صباحا

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسى" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطريق الدائري
» بالفيديو.. حقيقة اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية
» متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور
» حماس: إسرائيل تنتهك حقوق مسيحيي غزة
» ننشر أسعار الدولار اليوم السبت
» «الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور
» حسان دياب: لبنان بحاجة لحكومة مستقلين
» الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب