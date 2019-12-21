» بالفيديو.. حقيقة اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية

21 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن مصر بدأت الدخول في فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد تقلبات جوية حتى الآن.



وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد على، مساء السبت، أن خلال الـ 48 ساعة القادمة الجو مستقر على أغلب أنحاء الجمهورية.

ونفى ما تردد عن اختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية، مؤكدا أن عدد ساعات سطوع الشمس جيدة خلال ساعات النهار، وهو ما سيؤدي إلى دفء الطقس خلال ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس بشكل سريع، موضحًا أن هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المناطق 10 درجات.