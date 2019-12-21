«مدبولي»: مصر في الطريق الصحيح سياسًيا واقتصاديًا

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مدبولى

مؤشرات الاقتصاد

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي تشير إليها التقارير الدولية، تعد إحدى الدلائل الهامة التي تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف خلال استعراضه تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حول أبرز المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري، أن الحكومة ماضية في استكمال ما يتم من خطوات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق آمال المواطن المصري.

وأكد القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، أسامة الجوهري، أن التقرير تضمن مُؤشرات إيجابية تعكس تطور الأداء الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال.


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