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«المالية»: تحصيل 104 مليار جنيه ضرائب

الحياة السياسية

وزارة المالية
وزارة المالية
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أحمد سالم

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أعلن وزير المالية الدكتور محمد محعيط، عن بلوغ قيمة الضريبة المستحقة نحو 137 مليار جنيه، تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

ومن جانبه قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77?.

وأضاف أنه يجري الآن العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية.

وتابع أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا.

وأوضح معيط أن القانون يمتد به لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.


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