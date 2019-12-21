  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصدر يروي تفاصيل حريق داخل قطار بمحطة سكة حديد

السكة الحديد تزف خبرا سارا للمواطنين

سعد الحريري

الحريري يطالب أنصاره بهذا الأمر

ارشيف

وفاة عضو بالجهاز الإدارى لنادي الزمالك

زعيم منظمة ملائكة الموت الدموية رضوان تاجي

نقل زعيم منظمة "ملائكة الموت" إلى هولندا

مستشار بن زايد: المصالحة مع قطر لن تتم إلا بهذا الأمر

مستشار بن زايد: المصالحة مع قطر لن تتم إلا بهذا الأمر

وزارة الطيران: مطار شرم الشيخ يستقبل اليوم 18 رحلة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادي

اليوم.. فرنسا تستأنف أولى رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ

أرشيفية

الأنبا مرقس يكشف حقيقة إقامة "قداس" بالسعودية

غادة والي

قصة مسنة مبكية.. أنقذتها التضامن

النائب حسن السيد

200 مليار جنيه لإنقاذ 5 آلاف مصنع

لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

مرعب.. لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين

فوائد غير متوقعة لـ"أرجل الدجاج"

الصفحة الأخيرة

ارجل الدجاج
ارجل الدجاج
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ماجد المصري يغازل "مايا دياب" بجملة غير متوقعة

#

قائد الهلال يقدم هدية غير متوقعة لـ بن سلمان

#

عادة غير متوقعة لـ "دياب" فى الحفلات

#

«مرتضى» يجهز مفاجأة غير متوقعة لـ «الخطيب»

البروتين

الكولاجين

ارجل الدجاج

لا يقبل الكثيرون على تناول "أرجل الدجاج" إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن فوائد كبيرة لها وغير متوقعة ومن أهمها احتوائها علي الكولاجين والحديد والبروتين.

كما كشفت الأبحاث عن أنه يمكن من خلال تناول شربتها علاج المفاصل، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الغضاريف.

ومن أهم فوائدها تأخير ظهور علامات الشيخوخة وترطيب ونضارة البشرة تقليل الإصابة بالأنيميا تساعد على بناء العضلات وتجديد خلايا وأنسجة الجلد وتقوية الجهاز المناعي وتقليل الإصابة بخشونة المفاصل والحماية من هشاشة العظام.

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فوائد غير متوقعة لـ"أرجل الدجاج"
» سر إلغاء "كارتيرون" لمران الزمالك
» "مبادرة دفا" للإغاثة والطوارئ بأسيوط
» السفير المصرى يقيم حفل استقبال لتكريم "مصر للطيران"
» دينا الشربيني تلعب "الإسكواش" وتشعل مواقع التواصل
» مشاركة مصرية في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط
» وزير النقل: "عاوزين نتسابق على خدمة الراكب"
» عارضة أزياء إيرانية تبعث برسالة لجمهورها السعودى
» "عايزة عروسة بتخلف عشان تغيظ ماما".. رواية غريبة لخاطبة
» "قبل النزول من المنزل انظر للتاريخ".. تحذيرات خطيرة من الأرصاد
» بـ"فستان مثير".. حلا شيحة تثير ضجة خلال مهرجان نايل دراما

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب