» فوائد غير متوقعة لـ"أرجل الدجاج"

21 ديسمبر 2019 - 02:53 م

لا يقبل الكثيرون على تناول "أرجل الدجاج" إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن فوائد كبيرة لها وغير متوقعة ومن أهمها احتوائها علي الكولاجين والحديد والبروتين.

كما كشفت الأبحاث عن أنه يمكن من خلال تناول شربتها علاج المفاصل، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الغضاريف.

ومن أهم فوائدها تأخير ظهور علامات الشيخوخة وترطيب ونضارة البشرة تقليل الإصابة بالأنيميا تساعد على بناء العضلات وتجديد خلايا وأنسجة الجلد وتقوية الجهاز المناعي وتقليل الإصابة بخشونة المفاصل والحماية من هشاشة العظام.