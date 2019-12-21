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فى دورته الـ42..

لأول مرة.. مصر تشارك فى المعرض السياحى الأكبر بأوروبا

الحياة السياسية

السياحة
السياحة
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علا خطاب

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التقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" مع كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية "ميروسلاف كنزفيتش"، حيث تناول اللقاء التحضير لمشاركة مصر كدولة شريك وضيف شرف لأول مرة في الدورة الـ42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة، الذي يُعد أكبر معرض سياحي في جنوب شرق أوروبا، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.

وذكر "الجويلى" بأن اللقاء تناول كيفية تعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، التى أصبحت من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للصرب، بما فى ذلك تنويع المقصد السياحى ليشمل السياحة الثقافية استفادة من خط الطيران المباشر الذى تم استئنافه هذا الصيف بعد توقف لمدة 15 عاماً، لتستكمل السياحة الشاطئية التى تستحوذ على تسعين فى المئة من إجمالي عدد السياح الصرب الوافدين.

وأضاف سفير مصر فى بلجراد، أن اللقاء بحث كيفية توسيع الأنشطة المقرر عقدها على هامش المشاركة فى المعرض لتشمل لقاءات بين كبار المسئولين لتفعيل مذكرة التعاون فى مجال السياحة الموقعة بين البلدين عام 2010، بما فى ذلك التعاون في قطاعات متخصصة مثل السياحة النهرية والفنادق العائمة، وأهمية بحث سبل تطوير التعاون في مجال الطيران المدنى شاملاً الطيران العارض، بما يستوعب زيادة حجم المسافرين فى السنتين الأخيرتين.

وأشار "الجويلى" إلى أن كاتب الدولة للسياحة الصربى عبر عن أمله فى أن تصبح صربيا وجهة للسياحة الصادرة من مصر، بما تتمتع به من منتجعات الجبال ورياضة التزلج ومراكز السياحة الصحية الاستشفائية، حيث تمت إثارة أيضاً أهمية تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول لصربيا للسياح المصريين من خلال المجموعات السياحية.


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