وفاة عضو بالجهاز الإدارى لنادي الزمالك

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توفى وليد قاصد إداري فريق الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل إحدى مستشفيات الحميات بالقاهرة.

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، قال عبر "تويتر"، توفى إلى رحمة الله وليد قاصد إداري فريق الكرة بنادي الزمالك وأحد أبناء النادي.

من جانبه نعى مجلس إدارة النادي وفاة الإدارى، والذى تقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر في مسجد الحامدية الشاذلية.

وقال النادي في بيان: "ينعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء المجلس وإدارة النادي وليد قاصد إداري الفريق الأول لكرة القدم والذي وافته المنية قبل ساعات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن اللاعب تعادل أمام فريق سموحة مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

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