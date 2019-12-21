مستشار بن زايد: المصالحة مع قطر لن تتم إلا بهذا الأمر

21 ديسمبر 2019 - 01:49 م

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن التقدم في ملف الأزمة الخليجية لن يتقدم شبرا واحدا إلا بتوافق الإمارات ومر والبحرين.

وأضاف عبد الخالق على حسابه في تويتر: لتكون الأمور واضحة كل الوضوح.. الحوار السعودي القطري لطي صفحة الخلاف الخليجي يتم بعلم وموافقة ومباركة الإمارات ومصر والبحرين ولن يتقدم الحوار شبرا واحدا بدون توافق الجميع.

وأشار إلى أن قطر تتودد إلى الرياض وتقدم تنازلات وتراهن على شق صف الرباعي وهو رهان خاسر كجميع رهانات قطر السابقة واللاحقة.

يذكر أن صحيفة القبس الكويتية كانت قد كرت أنه تم الاتفاق على 3 بنود لطي صفحة الخلاف الخليجي:

1- تهيئة الرأي العام الخليجي للمصالحة.

2 - عدم المس بالرموز والشخصيات السيادية الخليجية.

3 - وقف التصريحات والحملات العدائية من قبل المسؤولين في دول الخليج العربي.