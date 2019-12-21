اليوم.. فرنسا تستأنف أولى رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ

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استأنفت فرنسا أولى رحلاتها إلى شرم الشيخ، صباح اليوم السبت، بعد توقف سنوات، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيًا مع توقع زيادة أعداد السائحين الفرنسيين وعدد الرحلات في بداية الموسم السياحي المقبل.

وتم تسيير أولى رحلات شركة الطيران الشارتر الأسبوعية، اليوم، من مطار شارل ديجول الدولى لشرم الشيخ، وتستمر حتى 17 أبريل 2020، بينما يتم تسيير أولى الرحلات الأسبوعية من مطار بازل الدولي لشرم الشيخ اليوم السبت، وتستمر حتى 25 أبريل.

وكان مطار شرم الشيخ، استقبل الخميس الماضي أولى الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنها 110 ركاب إلى مطار شرم الشيخ.

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