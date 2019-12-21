» الأهلى يعلن جاهزية مدافعه لمواجهة "زعيم الثغر"

21 ديسمبر 2019 - 12:50 م

أعلن خالد محمود طبيب النادى الأهلى، جاهزية المدافع رامي ربيعة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الإثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الفريق أن حالة اللاعب تحسنت، وأصبح جاهزًا للمباراة مؤكدًا قدرته على المشاركة والتواجد في الحسابات الفنية للمباراة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن المدافع أصيب خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة متأثرًا بآلام العضلة الخلفية ليخرج من المباراة ويشارك بدلا منه المدافع سعد سمير.