» أحدث ظهور لـ يوسف شعبان وعزت العلايلى بعد طول غياب

#والبارحة_كانت_البهجة وكان مكاني في مائدة أساتذتي الكبار لكن القمر #دنيا_سمير_غانم والعسل#إيمي_سمير_غانم قالولي تعالى أقعد معانا ياأونكل فقلت للأساتذة معلش بقى هروح أقعد مع جيلي??????????