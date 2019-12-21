شاب يفجر قنبلة فى حبيبته لرفض عائلتها الزواج

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انفجار قنبلة
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تفجير

قنبلة

شاب سورى

زواج

في حادث مؤلم، فجر شاب سوري، منزل الفتاة التي أراد الزواج منها، ليفارقا الحياة سويًا، وذلك بعد رفض أهلها طلبه للزواج.

وأفادت تقارير محلية، بأن الشاب يدعى رامي خالد حذيفة، يبلغ من العمر 19 عامًا، حيث أقدم على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل حبيبته في بلدة الكفر بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأوضحت التقارير أن "رامي" قد تقدم للفتاة تدعى بيسان، وتبلغ من العمر 17 عامًا، عدة مرات، إلا أن طلبه تم رفضه من قبل عائلة الفتاة، ما جعله يتجه إلى منزلها مساء أمس، ثم فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل البيت.

ووصل الشاب وحبيبته إلى المستشفى وقد فارقا الحياة إثر إصابات خطيرة تعرضا لها، أما والدة الفتاة فدخلت مصابة بجروح متفاوتة، إذ نقلت إلى قسم العناية المشددة لإجراء الإسعافات اللازمة لها.



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