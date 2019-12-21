فيديو.. يروي قصة حياة السيد المسيح بالشرقية

سرد الإعلامي محمود سعد، روايات تحطم تماثيل معبد تل بسطا في الشرقية، قائلاً: "هناك ثلاث روايات جاءت حول أسباب تحطم هذه التماثيل، الأولى أن تكون بسبب زلزال عنيف، والثانية الغزوات العنيفة على مصر.

وأضاف "سعد" خلال برنامجه "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، أن الرواية الثالثة، هى أن التماثيل تحطمت فور أن وضع الطفل المسيح وأمه السيدة العذراء ويوسف النجار"، حسب قوله.

وتابع: "المنطقة بها بئر، يقال إن الطفل المسيح رسم دائرة على الأرض فتفجرت هذه البئر، الموجودة حتى الآن، مؤكدًا أن هذه القصة مؤكدة ومكتوبة بأيدي عدد كبير من المؤرخين، معقبًا: "المسلمون يصدقون كل المعجزات التي صنعها السيد المسيح، لأنه مذكور في القرآن أنه فعلها بإذن من الله".

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