"برنامجي وأنا حرة فيه".. تحرج أزهريًا على الهواء

21 ديسمبر 2019 - 09:26 ص

أحرجت الإعلامية لمياء فهمي، الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف على الهواء، قائلة: "لو واحد بشر بالجنة أو اطمن إنه داخل الجنة هيعمل إيه؟".

ورد الداعية خلال استضافته في برنامجها "وبكرة أحلي"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، قائلا: "أنت مصرة توقعيني مش عارف ليه؟ خلينا في موضوعنا"، ولكن الإعلامية ألحت بسؤالها وقالت: "لأ لازم تجاوب، وبرنامجي وأنا حرة فيه"، فأجابها: "أنا ضيف أحسني ضيافتي".

وتابع: "مشكلة الناس أن بعضهم أساءوا الأدب مع الله، واحد لا يصلي ولا يصوم ويقول أنا من أهل الجنة لأن أنا انتسب لبيت النبي صلي الله عليه وسلم.. وهنا نقول أن النسب لا يعطيك الحق أن تقول أنك من أهل الجنة، وأبو لهب كان عم النبي محمد صلي الله عليه وسلم".