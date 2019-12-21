قرآن بالمقلوب .. مرتضى يكشف سر التعادل مع سموحة

أحمد عادل شعبان
هاجم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - رجل الأعمال محمد فرج عامر - رئيس نادي سموحة - بعد تعادل الأبيض مع الأزرق في منافسات الدوري العام .
وقال "مرتضى" في تصريحات عقب المباراة: بقولك يا فرج يا عامر أخبار الشبكة المقفولة ايه .. أنت اللي حكيتلي .. قرآن بالمقلوب وقفل في الشبكة .. دي مبقتش رياضة .. عايزين دوري للجن".
وأضاف: يعني هلاقيها منك يا فرج ولا من العتال ولا ممدوح عباس .. أنا كنت أحسن من سموحة اللي لاعيبته مجوش الماتش عشان كانوا في مصنع البسطرمة.
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